بايدن يغادر البيت الأبيض لجورجيا قبل ساعات من المناظرة الرئاسية أمام ترامب

جدة - نرمين السيد - بايدن أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، بأن بايدن يغادر البيت الأبيض متوجها إلى ولاية جورجيا قبل ساعات من المناظرة الرئاسية الأولى أمام ترامب، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.



يذكر أن مشادة كلامية وشجار علني بين حملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حدثت من جهة، وشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية من جهة أخرى، قبل المناظرة الرئاسية المرتقبة، والتي ستجرى يوم الخميس المقبل.

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