للمرة الثانية.. تركي آل الشيخ يدعم فيلم فرقة الموت لـ أحمد عز

القاهرة - محمد ابراهيم - دعم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، فيلم جديد للفنان أحمد عز والذي يحمل اسم فرقة الموت، وذلك بعد نجاح فيلم ولاد رزق 3 والذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية ضمن أفلام موسم عيد الأضحى.

ونشر تركي آل الشيخ صورة من كواليس الفيلم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب عليها معلقًا: صور من تصوير فيلم فرقة الموت برعاية موسم الرياض.

أبطال فيلم فرقة الموت

ويشارك في فرقة الموت بجانب أحمد عز، كل من: آسر ياسين، منة شلبي، محمود حميدة، بيومي فؤاد، أمينة خليل، خالد كمال، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، سماح أنور، عصام عمر، محمد عبد العظيم، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ: صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء الديب.

قصة فيلم فرقة الموت

في إطار من الحركة والإثارة والتشويق، تدور أحداث الفيلم حول الضابط عمر، الذي يُكلف بمهمة القبض على خُط الصعيد، فيدخل في صراعات لا يعلم نهايتها، وتتوالى الأحداث.

أحداث فيلم ولاد رزق



تدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرق مختلفة، وفي أحد الأيام يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.





أبطال وصناع فيلم ولاد رزق 3





يشارك في بطولة الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق.. القاضية" عددًا كبيرًا من النجوم، أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، آسر ياسين، محمد ممدوح، ماجد الكداوني، رازن مغربي، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، نوران ماجد، وضيوف الشرف بمشاركة النجم كريم عبد العزيز، من إخراج طارق العريان، للمنتج موسى عيسى. وغيرهم من الفنانين كضيوف شرف وأبرزهم إياد نصار وكريم عبدالعزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

