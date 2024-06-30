محمد رمضان ينشر فيديو من بروفات حفل ختام موازين اليوم

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو من حفل بروفة مهرجان موازين من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

https://www.instagram.com/reel/C80F6oEo2Qf/?igsh=OXVnbTFmZ28zcjF0

كتب محمد رمضان:' من بروفة حفل ختام مهرجان موازين اشوفكم الليلة ثقة في الله نجاح

وقام محمد رمضان بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، يعتذر فيه للجمهور، قائلًا: خالص التعازي للملك محمد السادس وعائلته الكريمة، وخالص التعازي للشعب المغربي في وفاة الملكة لطيفة، ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته.

وتابع: أعتذر لإدارة مهرجان موازين، وأعتذر للجمهور عن عدم قدرتي على إقامة حفلتي اليوم، نظرًا لحالة الحداد، ونسألكم الفاتحة والدعاء لها

كما قام الفنان محمد رمضان بالتلعيق على واقعة صفع الفنان عمرو دياب لأحد معجبيه، والتي وقعت في حفل زفاف نجلة المنتج محمد السعدي ونجل رجل الأعمال منصور عامر وأثارت جدلًا واسعًا.

وقال محمد رمضان في تصريحات تليفزيونية، على هامش حضوره المؤتمر الصحفي لحفله بمهرجان موازين بدولة المغرب: حصل معايا نفس الموقف شفت الفيديو لنفس الشخص حاول يتصور معايا، مش بعتب عليه لأن الجمهور عايشين عشانه، وبنشتغل عشان ننال إعجابه، ومقدرش أعلق على تصرف عمرو دياب.