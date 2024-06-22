نشكركم على متابعتكم خبر إعفاء مواطني دولة الإمارات من التأشيرة المسبقة في 91 دولة حول العالم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 يونيو 2024 11:53 صباحاً - متابعة بتول ضوا

ارتفع عدد الدول التي تسمح لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بدخول أراضيها بجواز السفر العادي من دون تأشيرة مسبقة إلى 91 دولة في العالم، منها 13 بلداً تمنح تأشيراتها لمواطني الإمارات، من خلال مطارات الوصول أو منافذ الدخول إليها أو عبر الإنترنت.

ووفق التحديث الأخير لجدول الإعفاء من تأشيرة الدخول المسبقة لمواطني الدولة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ارتفع عدد الدول العربية، التي يستطيع المواطن الإماراتي دخولها من دون تأشيرة حالياً إلى 14 دولة عربية، وهي: «السعودية، الكويت، سلطنة عمان، قطر، البحرين، سوريا، لبنان، الأردن، اليمن، مصر، تونس، المغرب، جزر القمر، السودان».

بينما ارتفع عدد الدول الإفريقية، التي تفتح أبوابها لمواطني الدولة من دون تأشيرة مسبقة إلى 6 دول وهي: بوتسوانا، إريتريا، سيشيل، موريشيوس، سوازيلاند، السنغال.

كما بلغ عدد الدول التي تعفي مواطني الإمارات من التأشيرات المسبقة بجواز السفر العادي في قارة آسيا 17 دولة وهي: «ماليزيا، سنغافورة، الفلبين، تايلاند، هونج كونج، كازاخستان، كوريا، سلطنة بروناي، قيرغيزيا»، بينما 6 دول تمنح تأشيراتها للمواطنين لدى الوصول إلى مطاراتها وهي: «إندونيسيا، بنجلاديش، أرمينيا، أذربيجان، نيبال، جزر المالديف».

أما تأشيرة سريلانكا وطاجيكستان فيمكن للمواطن الحصول عليهما عبر الإنترنت.

ووفق جدول «إعفاء مواطني الدولة من تأشيرات الدخول المسبقة» بلغ عدد الدول الأوربية التي تعفي المواطنين من التأشيرات المسبقة لدخول أراضيها بجواز السفر العادي 44 دولة أوروبية وهي: «النمسا، بلجيكا، الدنمارك، السويد، مالطا، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، بولندا، ليتوانيا، لاتفيا، اليونان، آيسلندا، إيطاليا، سلوفاكيا، التشيك، سويسرا، لوكسمبورج، هولندا، المجر، سلوفينيا، كرواتيا، بلغاريا، رومانيا، إمارة ليختنشتاين، روسيا البيضاء، قبرص، النرويج، البرتغال، إسبانيا، الفاتيكان، أندورا، سان مارينو، إمارة موناكو، البوسنة والهرسك، كوسوفو، مقدونيا، مونتينيجرو، ألبانيا، صربيا، جورجيا»، إضافة إلى إمكانية الحصول على تأشيرتي بريطانيا وإيرلندا الشمالية وتركيا إلكترونياً عبر الإنترنت.

فيما بلغ عدد الدول التي تعفي مواطني الدولة من تأشيرات الدخول لأراضيها في الأمريكتين الشمالية والجنوبية ودول الباسيفيك 10 دول منها دولتان تمنحان التأشيرة لدى الوصول «جزر كوك، وجزر نييوي»، ودولة تمنح التأشيرة إلكترونياً عبر الإنترنت (أستراليا)» و7 دول من دون تأشيرة وهي: جواتيمالا، بنما، الأكوادور، كولومبيا، جزر فيجي، نيوزيلاندا، انتيغوا وباربودا