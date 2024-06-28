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أحمد جودة - القاهرة -



أكد محمد ثابت صاروخ، المدرب العام لنادي زد أن مجدي عبد العاطي، المدير الفني للفريق قام بتوقيع عقوبات على اللاعبين بعد النتائج السلبية في الفترة الماضية.

زد: عقوبات عبد العاطي مفتاح الفوز على طلائع الجيش برباعية



وقال محمد ثابت صاروخ في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أحمد الله على الفوز أمام طلائع الجيش بأربعة أهداف مقابل هدف".



وأضاف: "أشكر اللاعبين بعد الفوز في مباراة اليوم.. عانينا من قلة التوفيق في المباريات الماضية، وقمنا بتحضير اللاعبين لمباراة اليوم".



وتابع: "مجدي عبد العاطي، المدير الفني للفريق وقع عقوبات على اللاعبين بعد المباريات الماضية خصوصًا بعد الهزيمة أمام زد، واليوم ظهر الإصرار على الفوز في مباراة طلائع الجيش".



وأتم محمد ثابت صاروخ تصريحاته قائلًا: "طلائع الجيش لديها ثغرة في التغطية الدفاعية في الجبهة الدفاعية اليمنى، وهذا ما اعتمدنا عليه في المباراة، ونجحنا في إحراز الهدفين الأول والثاني من خلال ذلك".

