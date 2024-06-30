السيسي في ذكرى 30 يونيو: المصريون ضربوا أروع الأمثلة في الإصرار على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 يونيو 2024 01:36 مساءً - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، إن الذكرى الـ11 لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة تأتي هذا العام لتؤكد قوة المصريين وانتمائهم لوطنهم وارتباطهم بهويتهم المصرية في الصمود والقدرة على تجاوز التحديات.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في منشور على صفحته الرسمية عبر "فيسبوك"، "أنه منذ 11 عامًا، أثبت المصريون أنهم أقوى مما تصور أعداءهم، وأشد بأسًا ممن اعتقدوا أنهم سينالون من وطننا بإرهابهم الأسود".

وتابع: "اليوم يضرب المصريون أروع الأمثلة في العزيمة والتماسك والإصرار على تجاوز الأزمات وتحويلها إلى فرص ونجاحات".

ووجه الرئيس المصري التحية إلى كل المصريين قائلًا: "تحية غالية إلى شعب مصر وجيشها وشرطتها، ولكل الأيادي العاملة والناجزة في جميع الميادين".

وجدد السسي العهد بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 30 يونو، قائلًا: "إنني أجدد العهد معكم في هذه الذكرى الغالية، وأؤكد أن مصر لن تتخلى أبدًا عن إصرارها على عبور كل التحديات، سائلًا المولى عز وجل التوفيق، وأن يلهمنا دائمًا وأبدًا طريق الخير والصواب".