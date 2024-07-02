التعليم: لا صحة للمنشورات المتداولة على جروبات الغش لامتحان اللغة الأجنبية الأولى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 يوليو 2024 11:33 صباحاً - أكد المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شادي زلطة، عدم صحة المنشورات المتداولة على جروبات الغش الإلكتروني عقب انطلاق امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الشهادة الثانوية العامة صباح اليوم الثلاثاء .

وأوضح المتحدث أنه تم بالتعاون مع الجهات المعنية رصد وإغلاق عدد كبير من جروبات الغش الإلكتروني على مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي والتي يستهدف القائمون عليها النصب والاحتيال على الطلاب وأولياء الأمور، مشيرا إلى أن بعض التطبيقات تقوم بتعديل مواعيد النشر على هذه الجروبات، وأيضا تعديل البيانات الخاصة بالامتحان لإيهام المنضمين لها بقدرتهم على نشر أوراق أسئلة الامتحانات على صفحاتهم، الأمر الذي كشفه فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بالوزارة .

وناشدت وزارة التربية والتعليم، الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق خلف هذه الجروبات التي تستهدف النصب والاحتيال في الأساس والالتزام بكافة التعليمات والإجراءات التي أعلنت عنها الوزارة حفاظا على سلامة انتظام سير لجان الامتحانات.