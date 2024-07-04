نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إنجلترا وسويسرا في ربع نهائي أمم أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب إنجلترا مع نظيره منتخب سويسرا، يوم السبت 6 يوليو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم أوروبا 2024.

موعد مباراة إنجلترا وسويسرا في ربع نهائي أمم أوروبا

تُقام المباراة بين منتخبي إنجلترا وسويسرا في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة بين منتخبي إنجلترا وسويسرا عبر قناة بين سبورتس ماكس 1، حيث تنقل مجموعة قنوات بين سبورتس بطولة يورو 2024 بشكل حصري عبر قنواتها.

وتأهل منتخب إنجلترا لربع نهائي بطولة اليورو بعد الفوز في دور الثمن نهائي على حساب منتخب سلوفاكيا، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

بينما صعد منتخب سويسرا لربع نهائي بطولة اليورو بعد الاطاحة بمنتخب إيطاليا من دور الثمن نهائي، وذلك بعد الفوز عليه بنتيجة هدفين دون رد.