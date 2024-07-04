نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم الخميس 4- 7 - 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يريد متابعو كرة القدم في كل مكان وخاصة محبي مشاهدة الدوري المصري، معرفة ترتيب هدافي دوري نايل قبل مباريات اليوم الخميس.

تستكمل منافسات الجولة التاسعة و العشرين لبطولة الدوري الممتاز بمباراتين تجمع بين الأهلي والداخلية، طلائع الجيش والاتحاد السكندري.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم الخميس



تقاسم الثنائي حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة مع الكونغولى فيستون مايلي مهاجم فريق بيراميدز صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 12 نقاط، ويأتي مابولولو نجم الاتحاد السكندري في المركز الثاني برصيد 11 أهداف، فيما يأتي أحمد بلحاج صانع ألعاب سيراميكا كليوباترا في المركز الثالث برصيد 8 أهداف.

حسام أشرف، بلدية المحلة: 12 أهداف.

فيستون مايلي "بيراميدز": 12 هدفًا

مابولولو، الاتحاد السكندري: 11 أهداف.

حسام حسن،سموحة: 10 أهداف

ياو أنور،البنك الأهلي: 10 أهداف.

أحمد سيد زيزو،الزمالك: 9 أهداف.

مصطفى زيكو،زد: 9 أهداف.

صديق أوجولا،سيراميكا: 9 أهداف.

محمد سالم،المقاولون: 9 أهداف.

أحمد ياسر ريان: 8 أهداف

أحمد بلحاج، سيراميكا كليوباترا: 8 أهداف.

مصطفي عبد الروؤف،8 أهداف

ميدو جابر، المصري: 7 أهداف.

فخر الدين بن يوسف، المصري: 7 أهداف.

أوفا، المقاولون العرب:7اهداف

عبد الرحمن النوبي، زد:7أهداف

كريم بامبو، البنك الأهلي: 7 أهداف.

أسامة فيصل، البنك الأهلي: 7 أهداف

أحمد قندوسي، سيراميكا كليوباترا: 6 أهداف.

فادي فريد، سموحة:6 أهداف.