نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمر انتهى.. مفاجأة سارة للزمالك بشأن أزمة إيقاف القيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقت إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بشرى سارة بشأن أزمة إيقاف القيد بسبب اللاعب المغربي خالد بو طيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم السابق.

الزمالك يقترب من حل أزمة خالد بو طيب

وأكد الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" قصة خالد بو طيب انتهت، وإيقاف القيد على وشك أن يتم رفعه بشكل نهائي، والمشاركة في البطولات الإفريقية ".

وأوضح:" عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، قدم مجهود خرافي، واتفق مع بو طيب ومحاميه، أن اللاعب سيحصل على مليون دولار على أن يتم جدولة باقي المبلغ، ووافق المغربي على ذلك".

واكمل:" أزمة بو طيب انتهت بشكل رسمي، ومن المقرر أن يشارك الزمالك في البطولات الإفريقية، خلال الفترة المقبلة بشكل طبيعي".