نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في أول اجتماع للحكومة الجديدة.. "الكهرباء والبترول" يكشفان خطوات حل مشكلة الكهرباء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أول اجتماع بعد الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد لمتابعة الإجراءات المتخذة لحل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال. حضر الاجتماع كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وأشرف عبدالله، مساعد وزير البترول للشئون المالية، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

تكليفات الرئيس السيسي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإسراع في إدخال قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتعزيز البنية التحتية للطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

جهود وزارة الكهرباء

أشار وزير الكهرباء، المهندس محمود عصمت، إلى إجمالي الطاقة الجديدة والمتجددة التي سيتم إضافتها للشبكة قريبًا.

كما استعرض الجهود المبذولة لرفع كفاءة التشغيل وترشيد الاستهلاك، بالإضافة إلى ضبط الوصلات الخلسة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

أكد الوزير أن هناك جهودًا مكثفة يتم العمل عليها لتكثيف هذه الجهود في الفترة المقبلة.

دور وزارة البترول

من جانبه، أشار وزير البترول، المهندس كريم بدوي، إلى العمل الجاري لتنفيذ التكليفات الصادرة بشأن توريد الشحنات المطلوبة من المواد البترولية لقطاع الكهرباء.

كما أوضح أن هناك خطة متكاملة لزيادة الإنتاج من المواد البترولية لتوفير المتطلبات اللازمة لهذا القطاع الحيوي، مما يسهم في القضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء بصورة جذرية.

دور وزارة المالية

أوضح وزير المالية، أحمد كجوك، أن ملف الكهرباء يحظى بأولوية قصوى لدى الوزارة، وفقًا للتكليفات الصادرة.

يعمل وزير المالية على توفير التمويل اللازم لتأمين المنتجات البترولية المطلوبة لتشغيل المحطات الكهربائية، مشيرًا إلى التنسيق والتعاون المستمر مع وزيري الكهرباء والبترول، والعمل على سداد المستحقات المطلوبة لضمان استمرارية تشغيل المحطات.