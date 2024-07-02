وزارة الصحة: توفير 12 مستحضرا دوائيا جديدا لعلاج الأورام والأمراض النادرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 يوليو 2024 11:34 صباحاً - استقبلت وزارة الصحة والسكان ممثلى أحد الشركات العالمية، لمناقشة تعزيز سبل التعاون المشترك في عدد من المجالات الصحية، بما يضمن تعزيز الصحة العامة للمواطنين وتحقيق الرفاه الصحية لهم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم الترحيب بممثلى الشركة مشيرة إلي ضرورة دعم القطاع الصحي في مصر وتوفير أفضل الخدمات الصحية والتوعوية للمواطنين، ودعم التطوير المستمر الذي يشهده القطاع الصحي بمصر، مثنياً على التعاون المتميز والمُثمر مع الشركة خلال السنوات السابقة.

وتابع "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول مناقشة أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والشركة في مجال المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطنين، وذلك من خلال التعاون ضمن المبادرة الخاصة بالكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، من خلال توقيع الكشف على المستفيدين من المبادرة، فضلاً عن دعم بناء وصقل مهارات الكوادر الطبية من العاملين ضمن المبادرة من خلال التدريبات المتخصصة.

وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول مناقشة التعاون ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، من خلال المشاركة في حملات الكشف المبكر والتوعية للسيدات، فضلاً عن تدشين برنامج "ابتدئها صح" وتوفير الدعم النفسي للمنتفعات والمرضى وذلك بالشراكة مع المعهد القومي للأورام، لافتاً إلى توفير 12 مستحضر دوائي جديد لعلاج الأورام والأمراض النادرة خلال العام الماصي والجاري في مصر.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن الاجتماع تناول مناقشة تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والشركة للتصدي وعلاج مرض الهيموفيليا من خلال توفير أحدث الأدوية، فضلاً عن بناء وصقل مهارات الكوادر الطبية المختصة، لافتاً إلى العمل من خلال شراكة استراتيجية لتطوير المنظومة الصحية بمصر.