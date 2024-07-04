نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرعة التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025.. تعرف على موعدها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يشهد اليوم الخميس الموافق 4-7-2024، إقامة قرعة التصفيات المؤهلة للنسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي تحتضنها المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 وحتى 18 يناير 2026.

وتنطلق مراسم قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، عصر اليوم الخميس، في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا وسط ترقب كبير من الجماهير في جميع انحاء العالم.

موعد قرعة التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025

ومن المقرر أن تقام فعاليات سحب قرعة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، على أن تبدأ في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا.

ومن المقرر أن يتم نقل قرعة تصفيات أمم إفريقيا 2025، عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 1، وقناة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر "يوتيوب".

نظام قرعة التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2024

يتم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخب، إلى 12 مجموعة تضم كل منها أربعة فرق، يتنافسون من أجل التأهل لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويتأهل إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 24 منتخبًا، حيث يتأهل من التصفيات أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الـ12.

ويتواجد منتخب مصر، في التصنيف الأول لقرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب، رفقة المغرب، السنغال، كوت ديفوار، نيجيريا، تونس، الجزائر، الكاميرون، مالي، جنوب إفريقيا، الكونغو الديموقراطية وغانا.