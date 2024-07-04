نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسم مفاجئ.. مدرب بيراميدز يختار أفضل لاعب في مصر حاليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد إسلام جمال، مخطط أحمال نادي بيراميدز، إن إبراهيم عادل هو أفضل لاعب في مصر حاليا، مشيرا إلى أنه يمتلك إمكانيات كبيرة لا يملكها أي لاعب حاليا.

مدرب بيراميدز يختار أفضل لاعب في مصر حاليا

وقال إسلام في تصريحات لبرنامج "كورة في ال90" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر راديو 9090: بيراميدز حاليا يمتلك أفضل قائمة في مصر، ونحن نمتلك اللاعبين الأفضل في كل مركز.

وأضاف: الفريق مختلف هذا الموسم، بسبب التلاحم القوي بين الجهاز الفني واللاعبين داخل النادي، وروح اللاعبين مختلفة عن أي موسم آخر.

وواصل: عبدالله السعيد أفضل لاعب عنده عقلية في مصر حاليا، وزيزو ووليد الكرتي أفضل اللاعبين من الجانب البدني.