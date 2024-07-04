نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيمن الكاشف يكشف حقيقة حديثه عن إمام عاشور.. فيديو مفبرك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف المعلق المميز أيمن الكاشف عن حقيقة حديثه عن النجم الدولي إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في إحدى المباريات، والتي انتشر بشكل كبير على السوشيال ميديا.

أيمن الكاشف يوضح كيفية تلاعب السوشيال ميديا بحديثه

وقال أيمن الكاشف في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" إمام عاشور في أحد المباريات كان شارك كبديل عند الدقيقة 71، وقلت أنه لاعب متميز وقوي للغاية ويقدم أداء رائع".

وتابع: "وقلت حد هيقولي ازاي دا لسه نازل، ولكنني اتحدث عن مستواه مع الأهلي خلال الفترة الماضية".

واكمل الكاشف:" تم أخذ جملة إمام عاشور لاعب جامد، وأظهروا أن الدقيقة كانت 70، وأنهالت الانتقادات عليا، وقالوا أننا أتحدث عنه وهو لسه نازل ومعملش حاجه".

واختتم:" تم إزالة باقي حديثي عن إمام عاشور، في هذه المباراة، وصديقي هو الذي أبلغني بهذا الأمر".