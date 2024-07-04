نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيمن الكاشف يكشف عن رسالة محمد صلاح له.. ويؤكد: بعض اللاعبين تغضب مني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المعلق المميز أيمن الكاشف؛ عن رسالة النجم المصري الدولي محمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي له، خلال الفترة الماضية.

أيمن الكاشف يتحدث عن رسالة محمد صلاح له

وقال أيمن الكاشف في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" محمد صلاح وجه لي رسالة، حيث كان هناك وسيط بيننا، وأكد له اللاعب أنه من أكثر الناس الذي يحبها'.

وتابع:" محمد صلاح بالنسبة لي هو صاروخ الشرق، وعندما كان في نادي بازل السويسري أطلقت عليه لقب " الحيلة ".

وعن غضب أحد اللاعبين منه، أشار أيمن الكاشف:" يوجد لاعب زعلان مني، لأنه قال لي أنهم يذهبوا إلى المدير الفني بعد المباراة، ويأخذون يوم راحة، وعندما يتم إذاعة المباراة نسمعها بصوتك".

واختتم:" بقول عند تعليقي على المبارة مثلا، أنه سدد الكرة في المدرجات، أو أي جملة من هذا القبيل، ولكنني تحدثت معه وقلت له أن هذا يكون خارج إرادتي وهذا عملي، وسأراعي ذلك الأمر في الفترة القادمة، وألا أكون قاسي على اللاعبين بعد ذلك".