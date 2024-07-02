لهذا السبب.. فيلم "أهل الكهف" مهدد بالسحب من دور العرض

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق فيلم “أهل الكهف”، بطولة الفنان خالد النبوي، إيرادات ضعيفة منذ طرحه في السينمات، ووصلت إيراداته أمس الأحد نحو 336.856 جنيهًا لصيبح إجمالي إيراداته منذ طرحه في 19 ليلة من عرضه نحو 9 ملايين و629 ألف جنيهًا.



أبطال فيلم أهل الكهف



وضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم خالد النبوي، محمد ممدوح، محمد فراج، محمود حميدة، بسنت شوقي، أحمد فؤاد سليم، أحمد عيد، أحمد وفيق، غادة عادل، بيومي فؤاد، ريم مصطفى، فتحي عبد الوهاب، هاج جميل برسوم، رشوان توفيق، أحمد بدير، صبري فواز، مصطفى فهمي، ماجد المصري، خالد الصاوي، ومن إخراج عمرو عرفة.

أحداث فيلم أهل الكهف



تدور أحداث فيلم أهل الكهف في عام 250 ميلادية حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من 3 قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.



آخر أعمال خالد النبوي



والجدير بالذكر أن آخر أعمال خالد النبوي مسلسل إمبراطورية ميم، وتناول العمل قصة مختار الذي يجد نفسه مسئولًا عن أولاده الستة، عقب وفاة زوجته، وعليه أن يواكب تفكيرهم وعصرهم، وفي ذات الوقت يختار بين من تعلق بها قلبه، وحياة أولاده والإغراءات التي تحاصره من جميع الاتجاهات.



أبطال مسلسل إمبراطورية ميم



شارك في بطولة مسلسل إمبراطورية ميم، مجموعة من الفنانين منهم: خالد النبوي، حلا شيحة، نشوى مصطفى، محمود حافظ، نور النبوي، محمد محمود عبد العزيز، والعمل من تأليف إحسان عبد القدوس، وإخراج محمد سلامة.