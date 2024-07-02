الرئيس الصيني يبدأ زيارة تشمل كازاخستان وطاجيكستان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 يوليو 2024 11:33 صباحاً - غادر الرئيس الصيني شي جين بينج بلاده، اليوم الثلاثاء، في رحلة تستمر حتى السبت، يحضر خلالها قمة إقليمية ويجري زيارتي دولة لكلّ من كازاخستان وطاجيكستان، حسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وقالت الوكالة الرسمية إنّ الرئيس غادر الصين يرافقه كل من وزير الخارجية وانج يي، وعضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني تساي تشي.

وأوضحت "شينخوا" أنّ شي سيحضر خلال رحلته هذه، الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس قادة دول منظمة شنجهاي للتعاون، الذي ينظّم في آستانا.

وكثّفت بكين أخيرًا جهودها الدبلوماسية في آسيا الوسطى، حيث دعا الرئيس الصيني إلى بناء علاقات اقتصادية أعمق في قمة استضافتها الصين في مايو الماضي، وحضرها زعماء العديد من دول المنطقة، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وبحسب شينخوا، فإن شي يقوم بهاتين الزيارتين؛ تلبية لدعوة من كل من الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف والرئيس الطاجيكي، إمام علي رحمان.

وتشكّل آسيا الوسطى حلقة أساسية في مشروع طرق الحرير الجديد الصيني، وهو مشروع ضخم للبنية الأساسية تم إطلاقه قبل عشر سنوات تحت قيادة شي.