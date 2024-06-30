وزير التعليم يستعرض غدا نتيجة تقرير اللجنة الفنية حول امتحان الفيزياء

جدة - نرمين السيد - الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

يعقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح غد الإثنين اجتماعا مع اللجنة الفنية المختصة بمراجعة ورق أسئلة ونماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة، لاستعراض نتيجة التقرير الصادر عن اللجنة حول مدى مطابقة امتحان مادة الفيزياء للمواصفات، على أن يتم الإعلان عن كل التفاصيل عقب الاجتماع.





وأكد الدكتور رضا حجازي حرصه على تحقيق ما فيه صالح الطلاب في ضوء نتيجة التقرير الصادر عن اللجنة. وكانت الوزارة قد توجهت برسالة طمأنة لأبنائها الطلاب، في إطار الشكاوى التي تم تلقيها وتداولها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي حول صعوبة امتحان مادة الفيزياء بشهادة إتمام الثانوية العامة. وأكدت الوزارة أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أصدر توجيهاته للجنة فنية متخصصة محايدة بسرعة إعداد تقريرها حول مدى مطابقة ورقة الأسئلة ونموذج الإجابة للمواصفات والتأكد من عدم وجود أي أسئلة يشوبها خطأ أو تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد. وأوضح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن الدكتور رضا حجازي يتابع عن كثب تقرير اللجنة الفنية، مؤكدا أنه سيتم وضع مصلحة الطالب على رأس الأولويات ولن يضار أي طالب خلال التصحيح.

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