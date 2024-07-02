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أحمد جودة - القاهرة - أجرى المنتخب الإسباني مرانه الأول، من التدريبات الأربعة التي سيخوضها استعدادا لمواجهة ألمانيا، الجمعة المقبل، في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

كتيبة إسبانيا تبدأ التحضير لموقعة ألمانيا

وأراح المدرب لويس دي لا فوينتي الأساسيين، ودفع بالاحتياطيين ومن لم يشاركوا في الفوز الكاسح، أمس الأحد، على جورجيا (4-1) في ثمن النهائي.

وستحظى إسبانيا بيوم راحة أقل من ألمانيا، قبل مباراة ربع النهائي، المقررة في مدينة شتوتجارت.

واستعان المدرب في مران اليوم بالحارسين، ديفيد رايا وأليكس ريميرو، بجانب اللاعبين: خيسوس نافاس وفيفيان وناتشو وجريمالدو وخوسيلو وفيرمين وميكيل ميرينو وأيوزي وأويارزابال وداني أولمو وأليكس بايينا وزوبيمندي وفيران توريس.

وخضع اللاعبون الأساسيون لجلسة تعافي وعلاج طبيعي، في فندق المعسكر.

وسيعود المنتخب الإسباني، غدا الثلاثاء، إلى تدريباته المعتادة.

