الرياضة

كتيبة إسبانيا تبدأ التحضير لموقعة ألمانيا

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أحمد جودة - القاهرة - أجرى المنتخب الإسباني مرانه الأول، من التدريبات الأربعة التي سيخوضها استعدادا لمواجهة ألمانيا، الجمعة المقبل، في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

كتيبة إسبانيا تبدأ التحضير لموقعة ألمانيا

وأراح المدرب لويس دي لا فوينتي الأساسيين، ودفع بالاحتياطيين ومن لم يشاركوا في الفوز الكاسح، أمس الأحد، على جورجيا (4-1) في ثمن النهائي.

وستحظى إسبانيا بيوم راحة أقل من ألمانيا، قبل مباراة ربع النهائي، المقررة في مدينة شتوتجارت.

واستعان المدرب في مران اليوم بالحارسين، ديفيد رايا وأليكس ريميرو، بجانب اللاعبين: خيسوس نافاس وفيفيان وناتشو وجريمالدو وخوسيلو وفيرمين وميكيل ميرينو وأيوزي وأويارزابال وداني أولمو وأليكس بايينا وزوبيمندي وفيران توريس.

وخضع اللاعبون الأساسيون لجلسة تعافي وعلاج طبيعي، في فندق المعسكر.

وسيعود المنتخب الإسباني، غدا الثلاثاء، إلى تدريباته المعتادة.
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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