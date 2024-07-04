نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عرض أولى حلقاته مع النجم أحمد حلمي.."بيت السعد" يتصدر تريند X وفيسبوك في السعودية ومصر وعالميًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر برنامج "بيت السعد" التريند على منصة X وفيس بوك في السعودية ومصر وعالميًا بعد عرض أولى حلقاته والتي إستضاف فيها النجم أحمد حلمي.

موعد إعادة الحلقة الأولى من برنامج بيت السعد



ولقد حقق البرنامج الذى يقدمه النجمين أحمد سعد وعمرو سعد شعبية كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بالتزامن مع عرض الحلقة الأولى التي تم عرضها مساء أمس على شاشة MBC 1

ومن المقرر إعادة عرض الحلقة الأولى يوم السبت المقبل فى عرض أول على شاشة MBC مصر فى تمام الساعة 9:00 م بتوقيت القاهرة.



و يعد برنامج "بيت السعد" المقرر عرضه أسبوعيًا على مدار ثلاثة أشهر، الأضخم من نوعه في المنطقة، حيث تدور فكرة البرنامج فى إستضافة نخبة من أهم وألمع نجوم العالم العربي في لقاءات ممتعة تتضمن غناء وتمثيلًا وحوارات جادة وعفوية.



وفي كل حلقة، يستقبل مقدما البرنامج عمرو سعد وأحمد سعد ضيفًا جديدًا يناقشان معه قضايا إجتماعية وإنسانية مختلفة، ويستمعان إلى رأيه في عدد من المواضيع، إضافة إلى فقرات متنوعة يستعرض خلالها الضيف بعض مهاراته ومواهبه، فضلاعن فقرات أخرى تكشف النقاب عن تفاصيل من حياته الشخصية وبداياته وتتوقف عند أحداث كان لها أثر كبير في مسيرته الفنية.



وفيما تعتمد معظم فقرات البرنامج على الحوارات العفوية المرتجلة بين النجوم على نحو ودي يبرز الجوانب الطبيعية لشخصيات النجوم ومضيفيهما.



هذا ويتضمن "بيت السعد" أغاني يسمعها الجمهور للمرة الأولى، إذ يغني أحمد سعد مع ضيوفه بمشاركة عمرو سعد، في موازاة مشاهد درامية يمثلها عمرو سعد مع ضيوفه برفقة موسيقى تصويرية مصاحبة.

تفاصيل برنامج بيت السعد



يذكر أن برنامج " بيت السعد " من إنتاج شركة سيدارز آرت برودكشن " صباح إخوان "، والتى قامت بالتحضير له بالمملكة العربية السعودية على مدار شهر ونصف قبل عرض البرنامج المقرر أن يستضيف 12 نجم من أهم نجوم الوطن العربى أسبوعيا خلال الفترة القادمة.

بيت السعد من تقديم النجمين عمرو سعد وأحمد سعد، وإخراج المخرج محمد سامى ويرأس تحريره محمد الشواف ومن إنتاج " صباح إخوان ".