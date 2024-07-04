نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول اجتماع للحكومة الجديدة لمتابعة حل مشكلة الكهرباء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة «إكسترا نيوز» في نبأ عاجل ببدء أول اجتماع لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعد تشكيل الحكومة الجديدة، لمتابعة حل مشكلة الكهرباء.

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة لتحقيق أهداف متعددة، تتضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الأداء الاقتصادي.

تكليفات الرئيس السيسي

كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة تضم ذوي الكفاءات والخبرات المتميزة.

تهدف الحكومة إلى تحقيق عدد من الأهداف الأساسية:

1. الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

2. بناء الإنسان المصري، مع التركيز على مجالات الصحة والتعليم.

3. تطوير المشاركة السياسية، وتعزيز ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب.

4. تطوير الثقافة والوعي الوطني، وتعزيز الخطاب الديني المعتدل لترسيخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

حلف اليمين الدستورية

أدت الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مراسم حلف اليمين الدستورية أمس الأربعاء أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية.

تأتي هذه الخطوة في سياق التجديد والتطوير المستمر في أداء الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين ومواجهة التحديات الراهنة.

التركيز على الإصلاح الاقتصادي

تضمنت تكليفات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على عدة محاور رئيسية:

- جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية.

- تشجيع نمو القطاع الخاص، وتوفير البيئة المناسبة لنموه.

- الحد من ارتفاع الأسعار والتضخم، وضبط الأسواق.

- تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

متابعة حل مشكلة الكهرباء

في أول اجتماع للحكومة الجديدة، يركز الدكتور مصطفى مدبولي على متابعة حل مشكلة الكهرباء، التي تعتبر من القضايا الملحة التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين وأداء القطاعات المختلفة في الدولة.

تأتي هذه الجهود ضمن إطار العمل الحكومي لتقديم حلول فعالة ومستدامة للتحديات التي تواجه البلاد.