نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تنظم زيارة ميدانية لطلاب الهندسة والعلوم لشركة بترول بلاعيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت أسرة "طلاب من أجل مصر" المركزية بجامعة حلوان زيارة ميدانية تعليمية لشركة بترول بلاعيم (بتروبل) في مدينة بورسعيد، حيث شارك فيها طلاب من كليات الهندسة بحلوان والمطرية وكلية العلوم.

تهدف الزيارة إلى ربط الجانب النظري بالتطبيق العملي، مما يتيح للطلاب فرصة ثمينة للاطلاع عن قرب على عمليات استكشاف وإنتاج البترول.

تأتي هذه الزيارة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية. تم تنظيم الزيارة بإشراف الدكتور محمد حلمي، رائد الأسرة، والدكتورة بسنت سيد، نائب رائد الأسرة، والأستاذ ياسر الجبالي، مسؤول الأسرة.

تضمنت الزيارة ندوة تعريفية عن حقول البترول، مع تركيز خاص على حقل ظهر وأهميته للاقتصاد المصري. ألقى مسؤولو الشركة خلال الندوة الضوء على مراحل عمليات الاستكشاف والإنتاج، والتقنيات المتقدمة المستخدمة في هذا المجال. كما تطرقوا إلى الأثر الاقتصادي لحقل ظهر، الذي يمثل حاليًا نحو 40% من إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، ودوره البارز في تعزيز الاقتصاد القومي.

شركة بترول بلاعيم، المعروفة باسم "بتروبل"، تعد من أكبر وأقدم شركات استكشاف وإنتاج البترول الخام في مصر. تأسست الشركة عام 1953 كشركة مساهمة مصرية بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إيني الإيطالية. وقد لعبت بتروبل دورًا محوريًا في تطوير قطاع البترول في مصر على مر العقود.

خلال الجولة الميدانية، زار الطلاب حقول البترول وتعرفوا على عمليات الحفر والإنتاج ونقل النفط والغاز. وأتيحت لهم الفرصة لمشاهدة الآليات والمعدات المستخدمة والتحدث مع المهندسين والعاملين في الشركة. هذه التجربة العملية أكسبت الطلاب فهمًا أعمق لتطبيقات ما درسوه في الجامعة، وعززت من مهاراتهم التقنية والمعرفية.

وفي تصريح للدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أكد أن هذه الزيارة تأتي في إطار جهود الجامعة لتعزيز الخبرات العملية لطلابها وربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيقات الصناعية، مما يساهم في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل. وأضاف الدكتور حسام رفاعي أن الجامعة تسعى بشكل مستمر لتنظيم مثل هذه الزيارات الميدانية والأنشطة العلمية التي تساهم في تطوير قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم.

تأتي هذه المبادرة في سياق رؤية جامعة حلوان لتوفير بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين الجوانب النظرية والعملية، مما يعزز من قدرة الطلاب على الابتكار والتفكير النقدي، ويؤهلهم لمواجهة تحديات المستقبل بكفاءة واقتدار.