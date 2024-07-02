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أحمد جودة - القاهرة - صرح حارس المرمى البرتغالي ديوجو كوستا، الذي تألق مع بلاده وقادها للفوز على سلوفينيا بركلات الترجيح في ثمن نهائي يورو 2024، أن هذه كانت "أفضل مباراة في حياتي".

حارس البرتغال يبين سر تصدياته.. ويدافع عن رونالدو

وقال حارس المرمى، الذي حصل على لقب أفضل لاعب في المباراة بعد أن أنقذ 3 ركلات ترجيح لسلوفينيا إضافة لانفراد تام أمام بنيامين سيسكو في الثواني الأخيرة من الوقت الإضافي: "ربما هي المباراة التي كنت فيها أكثر فائدة".

وعن أدائه في ركلات الترجيح، أكد كوستا أنه اتبع غريزته وما شعر به وأن أكثر ما يسعده هو قدرته على مساعدة فريقه.

وقال: "لقد تركت نفسي لتنجرف وراء غريزتي. بالطبع نقوم بتحليل تنفيذ ركلات الجزاء، لكن اللاعبون يغيرون الطريقة التي يسددون بها... أنا سعيد للغاية".

وأكد كوستا أن السر هو "العمل ثم العمل ثم العمل".

وعلاوة على ذلك، صرح كوستا أنه شعر خلال المباراة أنهم بحاجة إلى مواصلة الإيمان بالفوز.

وفسر: "أنا أو كريستيانو، أو الجميع يرتكب أخطاء، لكن الشيء الأكثر أهمية هو ما تفعله بعد تلك الأخطاء. لقد آمنا حتى النهاية ونحن سعداء للغاية"".

وكان "الدون" قد أهدر ركلة جزاء للمنتخب البرتغالي خلال الوقت الإضافي تصدى لها يان أوبلاك، حارس أتلتيكو مدريد، ثم بكيى قائد البرتغال في الملعب، قبل أن يستعيد تألقه في ركلات الترجيح ويسجل لبلاده ويسهم في انتصارها.

