شوبير: الزمالك يفاوض 3 صفقات من العيار الثقيل

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أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد شوبير عن دخول فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في مفاوضات لضم ثلاثة صفقات من العيار الثقيل للحصول على توقيعهم خلال الميركاتو الصيفي القادم وذلك لتدعيم القلعة البيضاء من أجل حصد البطولات.

الزمالك يفاوض 3 صفقات من العيار الثقيل

وفي تصريحات إذاعية عبر أثير أون تايم سبورت اف ام قال شوبير أن نادي الزمالك بدأ بالفعل مفاوضاته لضم ثلاثة لاعبين.

وأضاف:" الأسماء المرشحة للانضمام لنادي الزمالك هم جوناثان الظهير الأيسر لفريق نادي مودرن فيوتشر الذي يتبقى له في عقده عام ويتقاضى قرابة النصف مليون دولار وسط مفاوضات لتقليل الراتب السنوي له في محاولة لضمه وسط ترحيب من اللاعب في انتظار موافقة إدارة ناديه".

وأكمل:" ثاني اللاعبين الذين يتواجدون على رادار نادي الزمالك هو عبد الرحمن مجدي نجم نادي الاسماعيلي حيث بدأ مجلس إدارة القلعة البيضاء في جس نبض إدارة الدراويش لمعرفة موقفهم من رحيل اللاعب".

وأنهى أن ثالث الأسماء هو التونسي فخر الدين بن يوسف لاعب المصري البورسعيدي الذي سيتم التعاقد معه حال وصول عرض مناسب لرحيل سيف الدين الجزيري.