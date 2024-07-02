نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسطورة منتخب إسبانيا: محمد صلاح أول لاعب محترف أحبه.. وهذا المنتخب سيتوج باليورو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف ماركوس سينا نجم منتخب إسبانيا ولاعب فريق فياريال السابق، عن رأيه في النجم المصري الدولي محمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، وعن المنتخب الاقرب للتتويج ببطولة يورو 2024.

ماركوس سينا يتحدث عن محمد صلاح

وأكد ماركوس سينا في تصريحات له عبر زووم مع الإعلامي كريم رمزي في برنامج رقم 10 بالقناة الأولى للتليفزيون المصري:" محمد صلاح يمتلك مسيرة استثنائية مع ليفربول وهو لاعب محترف للغاية وأنا معجب به شخصيًا".

وتابع: "أتمنى أن يبقى في الملعب لفترة أطول وأن يحب الجميع مشاهدته وهو يلعب".

واستكمل: "محمد صلاح لديه الموهبة والاحترافية في الملعب، ولهذا حقق العديد من النجاحات والألقاب".

واشار: “أود أن يفوز صلاح بالمزيد من البطولات في المستقبل”.

وعن خروج منتخب إيطاليا من منافسات يورو، أوضح سينا:" خروج إيطاليا امام سويسرا من منافسات يورو كان مفاجأة كبيرة، بسبب أنه كان مرشحا للتتويج باللقب، ولكن المنتخب السويسري قدم أداء مميز أمامه".

واختتم:" منتخب إسبانيا هو المرشح الأقوى للفوز ببطولة كأس امم أوروبا؛ بعدما قدم مستوى مميز في البطولة؛ إلا أن مباراته أمام المانيا ستكون صعبة جدا، والفائز منها هو الذي سيتوج بالبطولة ".