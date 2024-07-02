نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوميز يفاجئ إدارة الزمالك بقرارات مثيرة بشأن الراحلين عن القلعة البيضاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاجأ المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إدارة القلعة البيضاء؛ بقرارات مثيرة بشأن ملف الراحلين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

قرار مثير من جوميز بشأن ملف الراحلين عن الزمالك

وكشف الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" أن جوميز قرر الإبقاء على الثنائي التونسي سيف الدين الجزيري، وحمزة المثلوثي خلال الفترة المقبلة "

وتابع:" جوميز استقر على رحيل سامسون أكينولا بشكل نهائي، ورحيل موديابا على سبيل الإعارة، حتى يكتسب خبرات أكثر ويعود مرة أخرى إلى القلعة البيضاء ".

واستكمل:" محمد أشرف روقا أبلغ زملائه داخل نادي الزمالك، برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق، ويبحث في الوقت الحالي عن عروض مناسبة، وتحديدا بعد أن تم خصم مبلغ 100 ألف جنيه من اللاعب بسبب رفضه خوض مران المستبعدين، من مباراة سيراميكا كليوباترا الأخيرة".