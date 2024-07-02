نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تيري يقود ردود أفعال غاضبة بسبب تعليق "بي بي سي" الساخر على إهدار رونالدو في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أثار جون تيري لاعب منتخب إنجلترا السابق ردود فعل غاضبة بعد أن وصفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ركلة الجزاء التي أهدرها كريستيانو رونالدو في مباراة البرتغال أمام سلوفينيا أمس ب "ميستيانو بينالدو" أثناء تحليلها لفوز المنتخب البرتغالي على نظيره السلوفيني بركلات الترجيح في دور ال16 ببطولة أمم أوروبا.



وبكى رونالدو خلال المباراة بعد أن أهدر ركلة جزاء في الوقت الأصلي من اللقاء، ومسح قائد منتخب البرتغال، وعوض ذلك بركلة جزاء سددها بنجاح في ركلات الترجيح التي تلت المباراة حيث تصدى حارس مرمى البرتغال ديوجو كوستا ليحجز منتخب بلاده بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي ومواجهة فرنسا.



لكن بعض المشاهدين أبدوا غضبهم من التعليق الذي أذاعته ال "بي بي سي" حيث أنه رافق إعادة عرض التسجيل في الإستوديو لخطأ رونالدو، وإعتبروه إهانة وعدم إحترام.

وكتب لاعب تشيلسي السابق جون تيري حيث أنه أضاع ركلة جزاء في ركلات الترجيح بنهائي كأس أمم أوروبا 2008 على صفحته في إنستجرام: "بي بي سي هذا أمر مخز".

وتكررت صدمة تيري عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث كتب أحد المستخدمين: "يجب أن تشعر بالحرج وضع بي بي سي ل "ميستيانو بينالدو" كصورة على قلمه هو عمل شرير".

وكتب آخر: "ميستيانو بينالدو يكره هيئة الإذاعة البريطانية بشكل كبير"، فيما جاء منشور على إحدى مواقع التواصل الإجتماعي جاء فيه: "يحتاج شخص ما في هيئة الإذاعة البريطانية إلى زيادة في الراتب".

ويواجه منتخب البرتغال منتخب فرنسا في الدور ربع النهائي من بطولة أمم أوروبا، حيث نجح المنتخب الفرنسي في تخطي مباراته الصعبة أمام نظيره البلجيكي بالفوز (1-0) في دور ال16.