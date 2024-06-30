نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. روائع تراث الطرب بمعهد الموسيقى العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استمرارًا لخطط الثقافة المصرية لتقديم الروائع الغنائية التراثية تقيم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي، وذلك في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الأحد 30 يونيو على مسرح معهد الموسيقى العربية.

مختارات من روائع تراث الموسيقى العربية

يتضمن البرنامج مختارات من روائع تراث الموسيقى العربية التي أبدعها كبار الملحنين منها "غني لي شوى لـ زكريا أحمد، قلبي ومفتاحه لـ فريد الأطرش، صورتنا واحنا سوى لـ محمود كامل، ياما قلبى قاللى لأ، لعبة الأيام لـ رياض السنباطي، اسمع وقوللى،قلبي بيقولي كلام، تراهني لمحمد عبد الوهاب، الحب كله، ألف ليلة وليلة لـ بليغ حمدي، لاموني الناس لـ حسن أبو النبي، مال القمر لـ محمد فوزى، دوبنى دوب لـ محمد الموجي، إنت مين لـ كمال الطويل، ياليلة ماجاني الغالي لـ عبد العظيم محمد وموشح جل من طرز الياسمين من التراث قديم" أداء كلًا من " أحمد محسن، أحمد صبري، ياسر سليمان، محمد شوقي، رضوى سعيد، حنان الخولي، أسماء كمال، نهى حافظ، مريم السخاوي".



نبذة عن فرقة الموسيقى العربية للتراث

يذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الطرب وتقديم الأشكال والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة مثل الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوي الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي، قدمت أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة.