نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مريم الجندي تنضم لقائمة أبطال مسلسل "العتاولة" الجزء الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضمت الفنانة مريم الجندي إلى قائمة أبطال الجزء الثاني من مسلسل العتاولة، ومن المفترض أن يعلن صناع العمل عن بداية التصوير في أكتوبر القادم.



أبطال مسلسل العتاولة الجزء الأول

مسلسل العتاولة بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، أحمد كشك، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، فريدة سيف النصر، نهى عابدين، صلاح عبد الله، مؤمن نور وكان من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، وحقق العمل نسبة مشاهدة كبيرة وقت عرضه، الأمر الذي جعل الشركة المنتجة تعلن عن جزء ثاني يعرض في رمضان 2025.

آخر أعمال مريم الجندي الدرامية



ويذكر أن آخر أعمال مريم الجندي مسلسل كوبرا، بطولة محمد إمام تأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج أحمد شفيق، وشارك في العمل أحمد فتحي، مجدي كامل، كزبرة، دنيا ماهر، أوس أوش، ودارت الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي.



آخر أعمال مريم الجندي المسرحية



والجدير بالذكر أن آخر أعمال مريم الجندي مسرحية ميمو تضم العديد من الفنانين مع أحمد حلمي، منهم: هنا الزاهد، نور إيهاب، هنا شيحة، حمدي الميرغني، أحمد رزق، محمد رضوان، والمسرحية من تأليف ضياء محمد، وتحت قيادة المخرج هشام عطوة.