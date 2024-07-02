نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. وائل جسار يحيي حفلًا غنائيًا فى لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شوق النجم وائل جسار، جمهوره لأحدث حفلاته الغنائية الجديدة، والتي من المقرر أن تقام فى لبنان، حيث شاركهم بصورة من بوستر الحفل من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،وأرفق بالبوستر تعليقًا قال فيه:" 19/7 ناظركم لنقضي أحلى سهرة".



تعليقات الجمهور على منشور وائل جسار

وفور مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، ناطرينك، وغيرها من التعليقات.



ومن المقرر أن يقدم وائل جسار خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الدول العربية في موسم الصيف.

آخر أعمال وائل جسار



والجدير بالذكر أن آخر أعمال وائل جسار أغنية "حد يحينى"، والأغنية من كلمات محمد الشافعى وألحان وتوزيع إسلام رفعت، وهندسة صوتية ماهر صلاح.



كلمات أغنية حد بيحبني

في حد بيحبني، يسندني لما انحني

يساعدني ويشدني لو في الحزن اترميت

في حد هيودني، لو توهت هيدلني

ببساطة فيه أحتمي لو من الدنيا اتأذيت

هل ليّ صاحب وفي، ينصفني بيه أكتفي

يضويني لما أنطفي يساعدني ع الأيام

هل ليّ صاحب جدع، قصدي يخفف وجع

تلحقني لما أقع فيه ولا دي أوهام

هل ليّ صاحب وفي، ينصفني بيه أكتفي

يضويني لما أنطفي يساعدني ع الأيام

هل ليّ صاحب جدع، قصدي يخفف وجع

تلحقني لما أقع فيه ولا دي أوهام

هل ليّ حد يكون، في الدنيا ظهر وعون

وجوده ده مضمون ميأذنيش وأمين

كل اللي طالبه يا ناس، جهاز لكشف الناس

يقيس مدى الإخلاص يرحمني من التخمين

هل ليّ صاحب وفي، ينصفني بيه أكتفي

يضويني لما أنطفي يساعدني ع الأيام

هل ليّ صاحب جدع، قصدي يخفف وجع

تلحقني لما أقع فيه ولا دي أوهام

هل ليّ صاحب وفي، ينصفني بيه أكتفي

