إيرادات فيلم " اللعب مع العيال " تتخطى مليون جنيهًا أمس

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر فيلم " اللعب مع العيال " المركز الثاني في ترتيب شباك التذاكر ويتنافس في المركز الأول فيلم "ولاد رزق " بطولة أحمد عز وعمرو يوسف على إيرادات دور السينما.

وتشهد دور السينما مجموعة من الأفلام التي تتنافس على شباك التذاكر، أبرزها اللعب مع العيال بطولة الفنان محمد إمام، وفيلم عصابة الماكس بطولة الفنان أحمد فهمي، وفيلم أهل الكهف بطولة الفنان خالد النبوي والفنانة غادة عادل، وولاد رزق بطولة الفنان أحمد عز والفنان عمرو يوسف.

إيرادات فيلم اللعب مع العيال

وبلغ فيلم" اللعب مع العيال" بطولة محمد إمام إيرادات تصل لـ 1،076،025 جنيهًا.

إيرادات أفلام دور العرض السينمائي

وأكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحات صحفية، أن الأفلام المعروضة في دور العرض السينمائي حققت أمس السبت لموافق 29 يونيو، إيرادات بلغت نحو 6،211،110 جنيهات في شباك التذاكر.

فيلم اللعب مع العيال

العمل من بطولة الفنان محمد إمام، وضم كلًا من باسم سمرة، أسماء جلال، مصطفى غريب، ويزو، وغيرهم، والعمل من تأليف وإخراج المخرج شريف عرفة

تدور أحداثه في إطار من الكوميديا، حول مدرس التاريخ علام، والذي يُنقل إلى إحدى المدارس بمنطقة صحراوية؛ فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.