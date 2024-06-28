العالم اليوم - بايدن مستعد للرد على "السخرية وإهانة عائلته" من جانب ترامب

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 يونيو 2024 03:28 صباحاً - في استعداداته خلال الأسبوع الماضي في كامب ديفيد للمناظرة الليلة، تناول الرئيس جو بايدن وفريقه كافة قضايا السياسة الداخلية والخارجية التي قد تُطرح للنقاش مع دونالد ترامب. ولكن بعيداً عن قضايا السياسة، يستعد فريق بايدن أيضاً للإهانات الشخصية.

شملت تحضيرات المناظرة تجهيز بايدن للرد على السخرية من ترامب الموجهة ليس فقط إليه شخصياً، بل إلى عائلته أيضاً، حسبما أفاد مستشار لبايدن لـشبكة CNN.

يأتي هذا في إطار استراتيجية الفريق الأوسع للاستعداد لكل شيء قد يطرحه الرئيس السابق المعروف بعدم القدرة على التنبؤ به.

وقد استعدوا لمواجهة نسختين مختلفتين من الجمهوري: النسخة المتفجرة التي ظهرت في مناظرة عام 2020 والتي تخللتها مقاطعات وإهانات شخصية، أو النسخة الأكثر هدوءًا التي قد تسعى لإظهار طابع رئاسي أكثر.

إذا ظهرت النسخة الهادئة، يأمل فريق بايدن أن تساعد الهجمات المدروسة والردود المستمرة في استفزازه للعودة إلى سلوكه المتفجر الذي يعتقدون أنه سينفر العديد من الناخبين.

معسكر المناظرة الخاص ببايدن: أدت التحضيرات المكثفة في كامب ديفيد إلى فتح باب السخرية من ترامب، الذي اتهم بايدن بالانسحاب إلى "كوخ خشبي للدراسة"، ولكن هذه الجهود تتماشى مع ما قام به الرؤساء السابقون.

جزء من الهدف هو إعادة تهيئة الرئيس للشعور بالوقوف لمدة 90 دقيقة على المسرح مع منافس، مقيداً بقواعد المناظرة التي لا تنطبق عادة على القائد الأعلى.

ويتضمن ذلك عدم القدرة على استشارة بطاقات الملاحظات، التي يعتمد عليها بايدن كثيراً، والاتفاق على كتم الميكروفونات عندما لا يكون دوره في الكلام.