نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دويتو أحمد وعمرو سعد يتصدر تريند يوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت أغنية برنامج “ بيت السعد” للنجم أحمد سعد وعمرو سعد ترند موقع “ يوتيوب”.

وتعد أغنية "إحنا الأوائل" من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع إيهاب كولبيكس، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب في المملكة العربية السعودية.

ويعد أغنية «مبروك يابن المحظوظة»، آخر أعمال أحمد سعد، وهي ضمن أغاني فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة»، وتضمنت كلمات أغنية مبروك يابن المحظوظة: «يا ليل يا عين يا ليل، يا يا عين يا ليل.. آه، كل حاجة طالعة منها حلوة، زي المانجا وأحلى لا وأحلى، العيون عاملين بلاوي في المكان، توهتها ساحلة لا دي ساحلة، خفة ايد دم دي في كفة، والدلع يا ناس في كفة».