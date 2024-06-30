نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يقدم عرضه الأول لضم نجم البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم نادي برشلونة الإسباني، عرضه الأول من أجل التعاقد مع أحد اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك في فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

برشلونة يريد ضم فيلوجين

يستهدف نادي برشلونة، الحصول على خدمات جيدن فيلوجين جناح هال سيتي، من أجل تعزيز هجوم الفريق الكتالوني استعدادًا للموسم المقبل.

عرض نادي برشلونة، على نظيره هال سيتي ضم فيلوجين على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع خيار الشراء بـ 25 مليون يورو، وذلك يرتبط بشروط معينة مثل عدد الدقائق.

ويترقب مسؤولو برشلونة، رد إدارة هال سيتي على العرض الأول المقدم من أجل استعارة فيلوجين في فترة الميركاتو الصيفي.