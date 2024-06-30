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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تفاصيل عرض باريس سان جيرمان الفرنسي الضخم، للتعاقد مع يامين يامال، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

برشلونة يحسم موقفه من انتقال يامين يامال إلى باريس سان جيرمان

وقال روجر توريلو صحفي "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أنه تم إبلاغ برشلونة بأن باريس سان جيرمان على استعداد لدفع رسوم قياسية عالمية للتوقيع مع لامين يامال.

وأضاف توريلو، أن باريس باريس سان جيرمان اختار يامال ليحل محل كيليان مبابي.

وأكمل:"يبلغ الرقم القياسي الحالي 222 مليون يورو، لذا سيكون باريس سان جيرمان على استعداد لدفع ما يصل إلى 250 مليون يورو، محطمًا الرقم القياسي الخاص به.

وشدد الصحفي الإسباني قائلًا:" بالنسبة لبرشلونة، فإن اللاعب ليس للبيع ولن تكون هناك أي مفاوضات".