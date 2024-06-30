اتفاقية لتطوير الأمونيا الخضراء باقتصادية قناة السويس بتكلفة…

دبي - احمد فتحي في الأحد 30 يونيو 2024 01:19 مساءً - شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم، توقيع اتفاقية مع إحدى شركات العاملة في مجال الطاقة النظيفة بشأن مشروع تطوير الأمونيا الخضراء بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بتكلفة تصل إلى 4.5 مليون دولار.

ووقع علي الاتفاقية الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وأيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في دعم مساعي جذب الاستثمارات إلى مصر خلال المرحلة المقبلة، لافتا في هذا الصدد إلى مذكرات التفاهم التي تم توقيعها أمس على هامش فعاليات هذا الحدث المهم للغاية، والتي كان من أبرزها اتفاقية دعم الاقتصاد الكلي.

وأوضح مدبولي ما تحظي به مصر من قوى بشرية هائلة في فئة الشباب، وهو ما يمثل فرصة كبيرة أمام الشركات الأوروبية ونظيرتها المصرية، فضلا عن موقع مصر الاستراتيجي، ووجود قناة السويس بها والتي تتحكم في نسبة كبيرة من حجم التجارة العالمية.