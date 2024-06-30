نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق البطولة العربية الدولية للاسكواش في بالم هيلز بمشاركة 256 لاعب ولاعبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت منافسات البطولة العربية الدولية بالم هليز وذلك للعام الرابع علي التوالي بعد نجاح البطولة بشكل كبير خلال الفترات السابقة..وتقام مباريات علي ملاعب نادي بالم هيلز في مدينة ٦ أكتوبر وسط حضور جماهيري كبير للاستمتاع بأجواء وقوة المباريات حيث تقام في اليوم الواحد 140 مباراة بعدما قامت اللجنة المنظمة باقامة البطولة من مجموعتين نظرا للإقبال الكبير في عدد المشاركات من كل الدول ووصلت إلي 13 دولة هم مصر والكويت وأمريكا والسعودية واليابان وكندا والبحرين والعراق وروسيا والهند والصين وإنجلترا واليمن.

انطلاق البطولة العربية الدولية للاسكواش في بالم هيلز بمشاركة 256 لاعب ولاعبة

وتحظي هذه البطولة باهتمام كبير خاص وإنه تساعد في تحسن مستوى الترتيب وهو الأمر الذي منح البطولة افضلية من حيث حرص وإقبال الدول على اشارك لاعبيها في منافسات البطولة والتي تقام في مختلف الأعمار السنية تحت ١١ و١٣ و١٥ و١٧ للناشئين.

وكانت اللجنة المنظمة قد أنهت كافه الترتيبات اللازمة لاستضافة هذا الحدث الذي يقام بتنظيم من نادي بالم هيلز وتحت رعاية الاتحاد العربي برئاسة وليد الصميعي والذي اكد علي سعادته بحسن التنظيم وسير كل الترتيبات الخاصة بالبطولة من اتمام عملية القرعة وتنصيف اللاعبين واللاعبات وتجهيز الملاعب ولجان التحكيم وشروط البطولة للتأكد من سير كافه الأمور لإخراج هذا الحدث في ابهي صورة توكد قدرة الاتحاد العربي مع نادي بالم هيلز على تقديم افضل المستويات علي صعيد كل الأحداث.

وأضاف ان الاتحاد العربي يهدف إلى تعزيز اقامة المنافسات بين الوفود العربية والعمل على توسيع قاعدة المشاركة معبرا عن سعادته بهذا الاقبال والذي طغي على قوة واثارة المنافسة في مختلف الاعمار السنية

ويقول أمير وجيه بطل العالم والمستشار الفني لنادي بالم هيلز ان اقامة البطولة هذا العام واستضافتها علي ملاعب النادي يؤكد على الثقة الكبيرة من جانب الاتحاد العربي في ادارة بالم هيلز علي اخراج حدث مميز يشارك خلاله كل الوفود العربية والدولية وقال ان الهدف من المشاركة زيادة الاحتكاك وخلق منافسة قوية واتساع نطاق المشاركة بين الدول العربية.

وأشار إلى إنه سعيد بالمكانة التي وصلتها هذه البطولة بحرص كل الاتحادات واللاعبين بالمشاركة والاستفادة من المميزات الموجودة وقال ان اللجنة المنظمة تعد كل التجهيز لتحيق سير النجاح وتهيئة الأجواء للمنافسة الشريفة بين اللاعبين واللاعبات