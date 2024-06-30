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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن آخر تطورات ملف الصفقات التي يسعي نادي برشلونة الإسباني لإبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

صفقة مفاجئة على طاولة برشلونة في السوق الصيفي

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فأن برشلونة قدم عرض بقيمة 300 ألف إلى ريال مايوركا من أجل المهاجم مارك دومينيك (مواليد 2006)، لكن النادي المايوركي رفض العرض.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن دومينيك من أكبر مواهب مايوركا، وهو هداف الفئة التي يلعب بها هذا الموسم بـ 21 هدف.

وأوضحت أن أمام النادي الكتالوني الآن دفع الشرط الجزائي والبالغ مليون يورو في عقد المهاجم مع ريال مايوركا.

