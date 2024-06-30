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أحمد جودة - القاهرة - اضطر رجال الشرطة للتدخل من أجل التعامل مع رجل، صعد إلى سقف ملعب سيجنال إيدونا بارك، معقل بوروسيا دورتموند، الذي استضاف المباراة التي فاز فيها منتخب ألمانيا على نظيره الدنماركي (2/0)، مساء أمس السبت، في دور الستة عشر لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) بألمانيا.

تدخل جوي.. حدث غريب على سقف ملعب ألمانيا والدنمارك

ونجح رجال الشرطة في الإمساك برجل، يبلغ من العمر 21 عاما، بعد توجهه صوب سقف الملعب.

وأضاءت طائرة مروحية سقف الملعب، لتسهيل مهمة الإمساك بالمشجع، حسب بيان الشرطة الألمانية.

وأوضحت الشرطة أن الرجل من مدينة اوسنابروك، الواقعة شمال غرب ألمانيا، وصعد إلى سقف الملعب في الساعة الثامنة و27 دقيقة بتوقيت جرينتش، ولم يتضح في البداية كيفية وصوله إلى هذه المنطقة، ولأي غرض.

يذكر أن ألمانيا تنتظر في ربع النهائي، الفائز من مواجهة إسبانيا وجورجيا، المقررة مساء اليوم الأحد.