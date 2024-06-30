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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ماري لويس: مصانع الملابس المصرية تتوافق مع سياسات ومواصفات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 30 يونيو 2024 01:19 مساءً - حمدي أحمد _ قالت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن القطاع يسعى حاليا للتوافق مع سياسات ومواصفات الاتحاد الأوروبي.
وأضافت لويس، خلال كلمتها بمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، أن المصانع أصبحت ملتزمة بإعادة استخدام المخلفات أو بيعها لمؤسسات في الخارج للتعامل معها بشكل أكبر لإعادة تصنيعها.
وأوضحت أن مصانع الملابس المصرية تقوم حاليا بإعادة تدوير القطن، ودربت السيدات في الريف على كيفية إتمام هذا العمل، وقد شهد هذا المجال تطورا خلال الأعوام الماضية.
ولفتت إلى أنه أصبح الزاميا إعادة تدوير المياه واستخدامها في المصانع، والتي تبحث حاليا فرص عمل مع بعض الشركات الصغيرة والكبيرة لضمان كفاءة الطاقة، خاصة وأن كل الآلات الكبيرة التي كانت تستهلك الطاقة خضعت لتحديث وأصبح من الممكن استخدام آلات ذات سعة اصغر ولا تستهلك كهرباء بشكل أكبر.
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