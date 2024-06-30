وزيرة البيئة: القطاع الخاص يمتلك فرص كبيرة للاستثمار في…

دبي - احمد فتحي في الأحد 30 يونيو 2024 01:19 مساءً - حمدي أحمد _ قالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن البيئة المواتية للاقتصاد الأخضر يجب ربطها بالتنمية الاقتصادية بشكل عام، لأنه ليس بمعزل عن الاقتصاد التقليدي.

وأضافت الوزيرة خلال جلسة الاقتصاد الأخضر والدائري بمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، أنه تم وضع الأطر القانونية التي تمكن القطاع الخاص للعمل على كافة الأصعدة في مجال الاقتصاد الأخضر وهو ما أقره البرلمان مؤخرا، وبدأنا في إنشاء مؤسسات لإعادة تدوير المخلفات سواء دوائية أو غيرها في العاشر من رمضان وتعمل بشكل جيد الآن.

وأوضحت فؤاد، أن هناك قطاعين يمتلكان إمكانات هائلة في هذا المجال بمصر، هما إدارة المخلفات الزراعية والبناء والتشييد والطبية، وقطاع الأمن الغذائي، التي يمتلك فيها القطاع الخاص فرصة قوية للدخول فيها، خاصة وأن الحوافز الاستثمارية موجودة والأطر القانونية تمت تهيئتها.