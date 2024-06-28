نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق جديد من شقيق شيرين عبد الوهاب ويفجر "مفاجأة" حول صحة تصريحاتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا تزال أزمة شيرين عبد الوهاب وشقيقها محمد عبد الوهاب وطليقها حسام حبيب حديث السوشيال ميديا ولا تزال التعليقات بينهم مستمرة.

فقد خرج محمد عبد الوهاب شقيق شيرين بتعليق جديد حول صحة تصريحاتها الأخيرة التي صرحت بها من خلال تسجيل صوتي للإعلامي عمرو أديب، حيث نشر محمد عبد الوهاب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" تعليق جديد فجر به مفاجأة جديدة.

حيث نشر قائلًا: "ادي الشركة اللي هي بتقول عليها متعرفش حاجة عنها ولا إنه ا اشتغلت معاهم ولا إنه ا تعرف اني مضيت معاهم. الصورة علي حسابها على انستاجرام وهي بتشكرهم علي شغلهم معاها من ٢٠١٨..التحقيقات ان شاء الله هتثبت بالادلة وبإظهار العقد صحة موقفي

ومحمد الشاعر ده اشهد قدام ربنا إنه من انضف الناس اللي هي اشتغلت معاهم وشهدتي فيه مجروحه وهو معروف مين وأبن مين من أكبر عائلات مصر وناس سمعتهم سبقاهم".

منشور شقيق شيرين

تسجيلات حسام حبيب المسربة

ويذكر أنه قد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مؤخرًا تسجيلات صوتية مسربة للفنان حسام حبيب، وجاء التسجيل الصوتي كالآتي " الأغاني خلصانة وزي الفل وتحفة بس هي مش في المود ده من كتر اللي بيتعمل فيها من أهلها، هي مش هتطلع تتكلم عنهم لأنهم أهلها، لكن أنا قررت أتكلم لأن دول مش أهلي ولا يشرفني إنهم يكونوا أهلي، دول ناس ظلموها باعوا السوشيال ميديا بتاعتها متخيل"

شيرين عبد الوهاب ترد بتسجيل صوتي من خلال عمرو أديب

وجاء التسجيل هذا لكي ترد به شيرين على التصريحات المسربة والمبارزة الكلامية التي موجودة على السوشيال ميديا بين حسام حبيب وشقيقها محمد عبد الوهاب.

حيث ردت شيرين على كل تلك التصريحات بالتسجيل الصوتي التي قالت فيه: "مساء الخير لكل جمهوري الحبيب

انا فوجئت النهارده باللي حصل على السوشيال ميديا بين حسام وبين اخويا محمد فأنا حبيت اكد إنه حسام كلامه صح واخويا فعلًا باعني لاني كنت عاملاله توكيل فراح باع السوشيال ميديا بتاعتي بالتوكيل العام ده ومضى عقد بتاريخ قديم وباع السوشيال ميديا بتاعتي".

واضافت: "أنا مش عايزه اتكلم في مشاكل شخصية تاني عشان الناس متقعدش تقول هو احنا مورناش غير شيرين!

بس انتوا لازم تعرفوا اني عندي اغاني حلوه جدًا جدًا لما المشاكل دي تخلص هتنزل وهتعجبكم ومتصدقوش اللي بيقوله اخويا عني ومشكور حسام إنه بيرد وبيقول الحقيفه اللي اهلي مش بيقولوها".

واستكملت قائلة: "أنا أسفه اني شغلتكم بأخباري بس انا اضطريت اتكلم لاني صحيت لقيت الدنيا مقلوبه وانا مليش ذنب في اللي بيحصل وصدقوني انا مش عايزه اضايقكم بأخباري سواء حلوه أو وحشه عشان عارفه إنه كل واحد عنده همومه وطمش حابه يتقال هو مفيش ورانا غير شيرين يعني".

واختتمت حديثها قائلة: "انا بتاسفلكم وانتوا اهلي ووقفتوا جمبي ومش قصدي ادوشكم بمشاكلي انا مليش ذنب ومبتكلمش بدليل اني الفتره اللي فاتت كنت ساكته فأنا بعتذرلكم والله انا أسفه على الازعاج ده".