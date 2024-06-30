نشكركم على متابعتكم خبر موسم “جمرة القيظ” يبدأ في الثالث من يوليو ويستمر حتى 10 أغسطس في الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 30 يونيو 2024 03:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

يبدأ موسم “جمرة القيظ”، ثاني مواسم القيظ في الجزيرة العربية، في دولة الإمارات العربية المتحدة فجر الثالث من يوليو المقبل مع طلوع نجوم الجوزاء من الأفق الشرقي. ويمتد هذا الموسم حتى العاشر من أغسطس القادم.

ويعتبر “جمرة القيظ” أشد مواسم السنة حرارةً، حيث تشتد فيه درجات الحرارة والجفاف، وتهب رياح السموم الحارة.

وذكر إبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن “وغرات القيظ” -وهي موجات الحر التي ترتفع فيها درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية بمقدار لا يقل عن 4 درجات مئوية لعدة أيام- تبدأ بالتناوب خلال هذه الفترة.

وأوضح الجروان أن أهم هذه “الوغرات” هي:

وغرة الثريا: بدأت في 7 يونيو الجاري وتستمر حتى 2 يوليو.

وغرة الجوزاء: تمتد ما بين 3 و28 يوليو.

وغرة المرزم: تمتد من 29 يوليو إلى 10 أغسطس.

وغرة سهيل: تمتد من 11 أغسطس حتى 5 سبتمبر المقبلين.