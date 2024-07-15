منصور بن زايد: التشكيل الوزاري الجديد ضخ لدماء وطنية متميزة

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 15 يوليو 2024 10:52 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بالتشكيل الوزاري الجديد، معبراً عن تفاؤله بمستقبل الوطن.

وكتب سموه على منصة «إكس» (تويتر سابقاً): “إن التشكيل الوزاري الجديد الذي باركه واعتمده صاحب السمو رئيس الدولة (حفظه الله) وأعلنه اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يمثل زخمًا حكوميًا جديدًا وضخًا لدماء وطنية متميزة. هذا يأتي استمرارًا لمنهجية التطوير المستمر في هيكلية حكومة دولة الإمارات لتواصل مسيرتها في مجالات دعم التنمية والازدهار”.

وأضاف سموه: “نبارك للإمارات قيادة وحكومة وشعباً هذا التغيير الذي يعزز ويدعم العمل الوطني في كل قطاعاته. هذا التغيير يأتي في ظل قيادة صاحب السمو رئيس الدولة وجهود المخلصين من أبناء هذا الوطن الغالي”.