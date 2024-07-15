محمد بن زايد: تمكين الشباب والاستثمار فيه ركن أساسي ضمن رؤية الإمارات التنموية الشاملة

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 15 يوليو 2024 04:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في “اليوم العالمي لمهارات الشباب” أن تمكين الشباب والاستثمار فيه وتأهيله بمهارات المستقبل وعلومه ركن أساسي ضمن رؤية الإمارات التنموية الشاملة.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة “إكس”: “في “اليوم العالمي لمهارات الشباب” أؤكد أن تمكين الشباب والاستثمار فيه وتأهيله بمهارات المستقبل وعلومه ركن أساسي ضمن رؤية الإمارات التنموية الشاملة. الشباب هم القوة والطاقة والطموح والثروة الحقيقية، كما إنهم ركيزة التنمية وقادة الغد في مجتمعاتهم وعليهم اكتساب كل ما يمكنهم من الإسهام الفاعل في تقدم بلادهم وصنع المستقبل المزدهر لها.”.