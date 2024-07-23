“تريندز” يختتم بنجاح جولته البحثية في جنوب أفريقيا

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 23 يوليو 2024 01:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

اختتم مركز تريندز للبحوث والاستشارات، بنجاح جولته البحثية في جنوب أفريقيا، والتي امتدت على مدار خمسة أيام، بالشراكة الإعلامية مع مركز الاتحاد للأخبار، شهدت فعاليات نوعية تعزّز التعاون البحثي بين مراكز الفكر في المنطقة العربية والقارة الأفريقية، وتدعم جهود “تريندز” في نشر المعرفة وتعزيز ثقافة الحوار.

وبحسب “وام”، عقد المركز، في اليوم الأخير للجولة، اجتماعا لفريق عمل مكتب “تريندز” الجديد في مدينة كيب تاون، بحضور الدكتور محمد عبدالله العلي ومسئولي ومستشاري وباحثي المقر الرئيسي في أبوظبي، تم خلاله وضع الخطة السنوية للمكتب في جنوب أفريقيا، والتي ركزت على تعزيز التعاون البحثي مع المراكز الأفريقية وتوسيع نطاق الأبحاث المشتركة، ومناقشة الأهداف الاستراتيجية للمكتب في المرحلة المقبلة، وتحديد المجالات البحثية ذات الأولوية، التي يمكن أن تعزّز التعاون مع المؤسسات البحثية الأفريقية، وإنشاء شراكات فعالة مع مراكز البحوث في مختلف الدول الأفريقية، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة بين الباحثين الأفارقة ونظرائهم في “تريندز”، ليمثل المكتب نقطة ارتكاز لجهود المركز في أفريقيا.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، التزام “تريندز” بتعزيز التعاون البحثي بين مراكز الفكر في المنطقة العربية والقارة الأفريقية، ودعم جهود التنمية المستدامة؛ وقال إن جولة جنوب أفريقيا شكلت فرصة ثمينة لتبادل الخبرات والأفكار مع نخبة من كبار الباحثين والخبراء، واكتساب رؤى جديدة حول التحديات والفرص التي تواجهها المنطقة العربية وأفريقيا.

وأشاد الدكتور حمد الكعبي الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار، في تصريح في ختام الجولة التي شارك فيها كشريك إعلامي استراتيجي لـ”تريندز”، بجولة جنوب أفريقيا البحثية التي ساهمت في تعزيز المحتوى البحثي والإعلامي.