نشكركم على متابعتكم خبر أكاديمية الإعلام الجديد تطلق 4 ورش في السرد القصصي وإنتاج مقاطع مصورة عبر منصات التواصل الاجتماعي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 28 يوليو 2024 10:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

‏أعلنت أكاديمية الإعلام الجديد، أول أكاديمية مبتكرة من نوعها في مجال الإعلام الرقمي في منطقة الشرق الأوسط أنها ستطلق 4 ورش قصيرة خلال شهر أغسطس المقبل، تركز على مهارات وفن سرد القصص وكتابة المحتوى الإبداعي، وكيفية إنتاج مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام الهاتف المتحرك، وكذلك التصوير والإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب “وام”، تستهدف الورش الأربع التي يستضيفها مقر الأكاديمية في أبراج الإمارات في دبي، المبتدئين في صناعة المحتوى الرقمي، حيث تسعى إلى تجهيز أجيال جديدة من المتخصصين في الإعلام الجديد، والانتقال بالكوادر الموهوبة لمستوى احترافي جديد على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك تدريب وإعداد مؤثرين جددا بشكل احترافي يمكنهم من إيصال الرسائل الإعلامية بأسلوب متطور ومبدع.

وقال حسين العتولي مدير أكاديمية الإعلام الجديد: تأتي الورش الأربع ضمن جهود الأكاديمية الهادفة إلى صناعة مؤثرين عالميين عبر برامج متطورة وفق أفضل الممارسات العالمية التي تستهدف إعداد كوادر محترفة في صناعة المحتوى الرقمي تلبي الطلب المتنامي على الوظائف الرقمية التي باتت متطلباً أساسياً لسوق عمل المستقبل، وذلك في تخصصات مثل صناعة المحتوى الإبداعي، والمهارات الرقمية ووضع استراتيجيات التسويق الرقمي الذي بات عاملاً محفزاً للاقتصاد الرقمي.

وتابع: تعكس هذه الورش الرؤية المتكاملة لأكاديمية الإعلام الجديد والتي تنطلق من قاعدة راسخة تستهدف إعداد صانعي المحتوى وتمتد إلى توفير فرص وظيفية تسد الفجوة في هذا القطاع، وذلك عبر تقديم برامج تطور قدرات المبدعين وتمكنهم من تحقيق دخل إضافي وتساعدهم على التفرغ للابتكار في صناعة محتوى رقمي إبداعي وجذاب.

وتطلق أكاديمية الإعلام الجديد في الثالث من أغسطس ورشة بعنوان “فن سرد القصص وكتابة النصوص”، حيث تسعى هذه الورشة إلى صقل مهارة المشاركين الكتابية وتطوير أسس السرد القصصي وصياغة المحتوى الإعلامي بشكل احترافي بما يتناسب مع مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

ويتدرب المشاركون في الورشة على تقنيات السرد القصصي والكتابة الإبداعية بطريقة غير تقليدية من خلال دمج المشاعر والأحاسيس في عملية الكتابة وإطلاق العنان للخيال لتصبح الكتابة عملاً فنياً تتناغم فيه كل الحواس.

ويتلقى المنتسبون إلى الورشة تدريباً على طرق وضع أفكار إبداعية ومبتكرة لمقاطع الفيديو وكتابة سيناريوهات مؤثرة وجذابة وفقاً لأهداف التسويق والاتجاهات الحالية في وسائل التواصل الاجتماعي، وتطوير أفكار إبداعية ومبتكرة لكتابة نصوص جذابة ومشوقة، وإنتاج مقاطع فيديو احترافية تلفت انتباه المشاهدين.

وخلال الدورة، سيتمكن المشاركون من فهم الأساسيات اللازمة لإنتاج نص احترافي لمقاطع الفيديو، والتعرف على مصادر الحصول على المعلومة، وكيفية إعداد نص مناسب لمقطع الفيديو، بما في ذلك تعلم مبادئ الكتابة والتحرير الإعلامي، وتنظيم المعلومات بطريقة جذابة وفعالة للجمهور.

ويمكن التسجيل في دورة فن سرد القصص وكتابة النصوص، عبر الموقع الإلكتروني لأكاديمية الإعلام الجديد عبر الرابط التالي: https://nma.ae/learning/programs/scriptwriting-and-storytelling.

وتستضيف أكاديمية الإعلام الجديد، في الفترة من 10 إلى 11 أغسطس المقبل، ورشة قصيرة بعنوان “التصوير والمونتاج لمنصات التواصل الاجتماعي”، حيث يتدرب المشاركون على طرق إنتاج مقاطع فيديو جاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام الهاتف المتحرك.

وتركز ورشة العمل على إكساب المشاركين مهارة إتقان أساسيات استخدام كاميرا الهاتف المحمول إلى جانب تعلم فنون التحكم بالإضاءة والصوت والتدرب على تقنيات الكاميرا الأساسية والتحرير المهني، وذلك بهدف إنتاج محتوى عالي الجودة يلفت انتباه الجمهور المستهدف.

وفي نهاية الورشة، يتدرب المشاركون على المونتاج باستخدام تطبيقات الهاتف المتحرك، حيث يتعرفون على طرق اختيار الأسلوب الأنسب للمونتاج، ونمط التحرير الذي يتناسب مع موضوع الفيديو والتأثير المرغوب فيه، وبما يمكنهم من إنشاء مقاطع فيديو احترافية.

ويمكن التسجيل في دورة “التصوير والمونتاج لمنصات التواصل الاجتماعي”، عبر الموقع الإلكتروني لأكاديمية الإعلام الجديد عبر الرابط التالي: https://nma.ae/learning/programs/filming-and-editing-for-social-media.

وتنظم أكاديمية الإعلام الجديد ورشة قصيرة بعنوان التصوير لوسائل التواصل الاجتماعي، في 17 أغسطس المقبل، تستهدف الراغبين في مشاركة صور احترافية لجمهورهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث يتدرب المشاركون على التقاط صور مبهرة باستخدام الهاتف المحمول.

وتسعى الورشة إلى تعزيز وعي المشاركين بأهمية التصوير الفوتوغرافي في عصر التكنولوجيا الرقمية، وتمكينهم من استغلال إمكانيات هواتفهم المتحركة في إنتاج محتوى بصري جذاب واحترافي، يعزز تواجدهم على منصات التواصل الاجتماعي ويزيد من تفاعل الجمهور.

وتتضمن الورشة عدداً من المحاور الأساسية، حيث يتعرف المشاركون على تقنيات عملية حول كيفية استخدام الهاتف المتحرك في التقاط صور ذات جودة عالية تناسب مختلف منصات التواصل الاجتماعي، حيث يجري تسليط الضوء على أهمية الإضاءة، والتكوين، وزوايا التصوير لتحقيق أفضل النتائج.

ويتعرف المشاركون في الجلسة على التحديات التي تواجه التصوير عبر الهاتف المتحرك والحلول التي يمكن اتباعها لمعالجتها، حيث يتدربون على طرق تحسين إعدادات الكاميرا، وقواعد التكوين الأساسية، وكيفية ضبط الزوايا لتحويل صورة بسيطة إلى صورة إبداعية واكتشاف أسرار تحويل المشاهد العادية إلى صور استثنائية من خلال ضبط الزوايا بهدف تسجيل لحظات فريدة.

كما يستكشف المشاركون في الورشة، أسرار عالم السرد من خلال الصورة، وكيفية إيجاد الأجواء المناسبة لالتقاط صورة فريدة، وطرق ربط العناصر داخل الصور لإيجاد قصص بصرية مؤثرة، وأفضل ممارسات إعداد الصور لوسائل التواصل الاجتماعي والتي تجذب الجمهور وتزيد من تفاعلهم.

ويمكن التسجيل في دورة ” التصوير لوسائل التواصل الاجتماعي”، عبر الموقع الإلكتروني لأكاديمية الإعلام الجديد عبر الرابط التالي: https://nma.ae/learning/programs/photography-for-social-media.

وتستضيف أكاديمية الإعلام الجديد ورشة قصيرة بعنوان “الإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي” في 24 أغسطس المقبل، حيث تستعرض أحدث الاتجاهات في عالم الإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك عبر تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لإنشاء حملات إعلانية فعّالة على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، إنستغرام، وإكس، ولينكد إن.

وتتضمن الورشة عدداً من المحاور الرئيسية، من بينها استراتيجيات الإعلان الرقمي، وطرق استهداف الجمهور، وقياس أداء الحملات، بالإضافة إلى كيفية تصميم محتوى إعلاني جذاب وفعال، حيث يستكشف المشاركون قوة الاستراتيجيات المبتكرة وأدوات التسويق الرقمي للوصول إلى الجمهور المستهدف بشكل فعال وتحقيق نتائج مذهلة، كما يتدربون على كيفية تحليل المعطيات لتحقيق أقصى استفادة من الميزانية الإعلانية في تنفيذ حملات ناجحة.

وتعمل الورشة على تزويد المشاركين بأحدث الأدوات والتقنيات لتصميم وإطلاق حملات إعلانية فعالة عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال جلسات تفاعلية، تعرفهم على أفضل ممارسات إعداد الحسابات، والاستهداف، وعروض الأسعار، وأشكال الإعلانات، وتحسين أدائها.

كما يستكشف المشاركون التقنيات والاستراتيجيات المتقدمة لإنشاء نصوص ومحتوى مرئيات إعلانية مقنعة وتحسين أداء الصفحات الإلكترونية المرتبطة، سواء أكانوا محترفين في التسويق الإلكتروني، أو أصحاب عمل، أو مديري صفحات تواصل اجتماعي أو رواد أعمال.

ويمكن التسجيل في دورة “الإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي”، عبر الموقع الإلكتروني لأكاديمية الإعلام الجديد عبر الرابط التالي: https://nma.ae/learning/programs/social-media-advertising.

يذكر أن أكاديمية الإعلام الجديد تعتزم إعادة إطلاق الورش الأربع مجدداً في شهر أكتوبر المقبل، وذلك في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تأهيل أجيال جديدة في دولة الإمارات لقيادة قطاع الإعلام والمحتوى الرقمي عبر مجموعة واسعة من البرامج المتنوعة والمبنية على أسس علمية وعملية.