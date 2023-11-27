العالم اليوم - الصليب الأحمر يتسلم الدفعة الرابعة من الرهائن الإسرائيليين

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 نوفمبر 2023 08:27 مساءً - أعلنت مصادر إعلامية إسرائيلية، ليل الإثنين، أن الصليب الأحمر الدولي تسلم الدفعة الرابعة من الرهائن الإسرائيليين من حركة حماس.

وقالت القناة "12" الإسرائيلية، إن الصليب الأحمر تسلم 11 محتجزا إسرائيليا من حركة حماس، في اليوم الرابع من اتفاق الهدنة في قطاع غزة.

وكشف مراسل "دوت الخليج"، أن يوم الإثنين يشهد إطلاق سراح 11 رهينة إسرائيليا و6 رهائن تايلنديين.

وكان من المفترض أن يكون الإثنين اليوم الرابع الأخير من الهدنة، إلا أنها مددت ليومين إضافيين.