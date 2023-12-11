قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف بلدات حدودية بجنوب لبنان

بيروت ـ د.ب.أ: قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدات «زبقين» و«يارين» و«مروحين» و«الجبين» و«شحين» الحدودية جنوب لبنان. وأعلنت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية أنَّ القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف صباح أمس «الأطراف الشرقية لبلدة الناقورة، والأطراف الشرقية لبلدة زبقين، منطقة الكسار، وأطراف بلدات يارين، مروحين، الجبين، شحين».

وبعد هدوء حذر سيطر على مناطق جنوب لبنان لمدَّة سبعة أيام بالتزامن مع الهدنة الإنسانية التي شهدها قطاع غزَّة، استؤنف تبادل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر «حزب الله» منذ مطلع ديسمبر الحالي.

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